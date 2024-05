La Reggiana perde il primo posto

Sfida al vertice amara per la Reggiana (37), che colleziona la 2ª sconfitta di fila cedendo, per la prima volta, la vetta della classifica di C. Ad imporsi sui granata, col punteggio di 13-9, sono i padroni di casa della Mestrina (40), che si portano avanti di 3 lunghezze già alla fine del 3° periodo, per poi gestire il ritorno degli avversari: la Reggiana riesce a tornare a -2, ma nel finale Mestrina allunga e chiude senza affanni. Le reti ospiti portano la firma di Roldan (3), Ruini (2), Montante, Curti, Bussei e Righetti; dall’altra parte il mattatore è Moro, 7 centri. "Mestre si merita il primato, noi dovevamo essere più bravi nel prender loro le misure in difesa, soprattutto su Moro" spiega capitan Roldan. Ora l’obiettivo della formazione cittadina diventa quello di difendere la seconda piazza, ultima utile per accedere ai playoff.