La Reggiana rifila 14 reti al Preganziol e resta al comando

La Reggiana Nuoto (31) si conferma al vertice del campionato di Serie C travolgendo i trevigiani del Preganziol (13). Il punteggio finale, 14-3 per gli uomini di Franceschetti, la dice lunga sulla differenza di valori nella vasca di via Melato, con la capolista che continua a segnare a raffica, arrivando a 148 reti segnate in 11 incontri: dopo il 4-0 del primo parziale, amministrano trascinati dalle reti di Curti (4) e Bussei (3), a completare lo score sono Montante (2), Algeri (2), Magnani, Ruini e Righetti. "Preganziol arrivava da 3 vittorie di fila, noi abbiamo fatto il nostro dovere e sono contento sia della fase offensiva sia soprattutto, di quella difensiva, che sarà la chiave del nostro campionato", spiega il tecnico Franceschetti. Sabato la Reggiana, che resta a +3 sul Mestrina, va a Trento.