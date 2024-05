La Sampolese inizia col piede giusto

Buona la prima della Sampolese nei playoff di Divisione Regionale 2. La squadra di Beltrami sfrutta al meglio il fattore campo nel match con il Parma Basket Project, travolto 95-42 al termine di 40’ senza storia: gli ospiti, infatti, segnano solo 16 punti tra secondo e terzo quarto, mentre i padroni di casa ne mettono a segno ben 49, trascinati da 6 uomini in doppia cifra, con Simonazzi miglior marcatore dell’incontro a quota 14. Niente da fare, invece, per la Saturno Guastalla, impegnata sul campo del forte Piacenza: la squadra di Ferrari cade non senza combattere col punteggio di 73-65 con 17 punti a testa di Maione e Colla, mentre dall’altra parte sono gli esperti Massari (18) e Perego (16) a fare la differenza. Stop esterno anche per Luzzara, impegnata a Fiorenzuola: i piacentini si impongono 86-57, trovando a metà terzo quarto il break che spezza l’equilibrio e punisce oltremodo gli uomini di Iori. Carpi (15) e Vezzani (13) i migliori nelle fila ospiti