La stagione di prosa dell’Asioli. Sul palco una parata di stelle

Comincia a delinearsi il cartellone della stagione 2024-2025 del teatro Asioli di Correggio. Una stagione con 17 titoli di prosa e nuovo circo, una rassegna per bambini, collaborazioni per concerti e teatro musicale.

Tra i nomi più noti Lino Guanciale e Francesco Montanari in "L’uomo più crudele del mondo", Franco Branciaroli in "Sior Todero brontolon" di Goldoni, Geppi Cucciari in "Perfetta", Alessandro Bergonzoni col nuovo spettacolo, Ascanio Celestini in "Rumba", Sandro Lombardi e Anna Della Rosa, regista e interprete di "Due lai" di Giovanni Testori.

E ancora: Fausto Russo Alesi, Paolo Nori, Lodo Guenzi, la reggiana Eleonora Giovanardi in "Toccando il vuoto", fino alla compagnia di Licia Lanera con "Altri libertini" di Pier Vittorio Tondelli, primo adattamento "ufficiale" autorizzato dagli eredi dell’autore correggese. Campagna abbonamenti dal 5 ottobre.

Informazioni: tel. 0522-637813 (info@teatroasioli.it).