Ladro entra nell’ufficio del supermercato e vuota la cassaforte

Furto di denaro ieri mattina al supermercato Conad a Taneto di Gattatico, dove il ladro ha approfittato di una situazione a lui favorevole per aprire la cassaforte e portare via una sostanziosa somma in contanti. L’uomo è entrato come cliente, per poi dirigersi verso l’ufficio. E’ bastato qualche attimo di disattenzione del personale del centro commerciale, in questi giorni impegnato proprio per il notevole afflusso di clienti per le ultime spese prima di Natale, per consentire al ladro di accedere all’ufficio. Poi, senza essere notato, avrebbe trovato le chiavi della cassaforte, in un cassetto, riuscendo ad aprire il forziere per poi arraffare il denaro che vi era contenuto.

Solo poco dopo, all’arrivo di un dipendente del supermercato, ci si è accorti di quanto era successo. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 112, che ha fatto intervenire sul posto una pattuglia dei carabinieri di Gattatico per un primo sopralluogo e per avviare le indagini. L’area del supermercato, così come dell’ufficio, risulta essere sorvegliata da telecamere, che dovrebbero aver ripreso la fase del furto o, almeno, la presenza dell’intruso, ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine. Secondo quanto si è potuto apprendere il ladro sarebbe riuscito a fuggire con un bottino in denaro di diverse migliaia di euro. La cassaforte aperta è quella in cui solitamente si trova il fondo cassa. Non è stato invece toccato il forziere principale, in cui transitano gli incassi.

a.le.