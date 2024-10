L’Ama fa ballare i Lupi di Pontedera, Vigili sconfitti. L’Arbor è un rullo compressore, la Fos cade in casa

Tutti in campo nei campionati di volley.

SERIE B

L’Ama San Martino fa un solo boccone del Gruppo Lupi di Pontedera, battendolo in trasferta per 3 a 0 (20, 21, 21). I Vigili del Fuoco hanno finalmente esordito in B, ma poco hanno potuto fare a La Spezia, sconfitti per 3 a 0 (13, 20, 21) dalla NPSG.

SERIE B1

Cade la Tirabassi & Vezzali, battuta a Crema 3 a 1 (25-20 21-25 25-22 26-24). La Giusto Spirito Rubierese perde in casa da Garlasco 1 a 3 (19-25 25-22 23-25 20-25).

SERIE B2

Arbor Interclays è rullo compressore sulla Vallefoglia, battuta alla Moro 3 a 0, con set pesanti a 12, 13, 18. Perde invece in casa la Fos Cvr, battuta da una De Mitri di Porto San Giorgio che pareva alla portata delle ragazze di Sazzi: finisce invece 2 a 3 (22-25 25-20 24-26 25-17 8-15). Niente da fare per l’Ama San Martino che pure lotta a Soliera, uscendo sconfitta 3 a 0 (28-26 25-16 29-27) con due set ai vantaggi.

SERIE C

Tra i maschi, Ama San Martino-Cavezzo 3-1 (25-23 25-15 22-25 29-27), Mo.Re Volley-Soliera 0-3 (17, 15, 18), Mirandola-Fabbrico 3-0 (18, 21, 21).

Tra le ragazze, Bft Burzoni Pc-Poliespanse-Nutristar Correggio 1-3 (23-25 25-17 23-25 18-25), Saturno Guastalla-Volley Modena 3-0 (11, 15, 20), Rubierese-Everton 0-3 (20, 21, 22). Correggio e Guastalla in testa alla classifica.

SERIE D

Girone A: Naytes Vaneton Interclays-Audax Parma 3-1 (25-15 25-14 19-25 25-20), Collecchio-Pieve Volley 0-3 (21, 14, 15), Scandiano-Pallavolo Parma 3-0 (15, 18, 19), Baganzola-Everton 1-3 (20-25 14-25 25-17 14-25).

Girone B: San Marco Matrix-V. Sassuolo 3-0 (21, 22, 22), Soliera 150-Bassa Reggiana Volley 3-1 (25-21 22-25 25-17 25-14).

Girone C: Soliera-Mo.Re Volley 1-3 (26-24 17-25 15-25 23-25).

Girone A femminile: Sangiopode-L’Arena 3-2 (25-23 12-25 25-22 23-25 16-14), Vaneton Limpia Mentani-Rm Piacenza 1-3 (14-25 25-21 20-25 19-25), Jovi-Pol.Coop Parma 3-2 (15-25 23-25 25-20 25-15 15-4).

Girone B femminile: Castelnuovo Rangone-Ama San Martino 3-1 (28-26 20-25 25-21 25-6), Virtus Casalgrande-Moma Anderlini Modena 0-3 (18, 17, 13), Renusi Moglia/Campagnola-Fiorano 3-1 (24-26 25-20 25-20 25-12), Everton-Soliera 150 0-3 (17, 17, 20), Marano-Fortlan Dibi Mentani 3-0 (25-22 31-29 25-22).

