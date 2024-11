L’Ama vince e vola in testa. I Vigili spengono Parma

Nel campionato di volley di Serie B, doppio successo reggiano, con l’Ama San Martino che supera la Spezzanese nel derby per 3 a 0 (22, 21, 17) e con i Vigli del Fuoco che colgono un ottimo successo sul campo della Inzani Parma: 3 a 1 (25-17 22-25 25-21 25-21) e classifica che migliora, mentre l’Ama è addirittura prima, pari a La Spezia che ha però una gara in meno.

In B1 femminile, la Giusto Spirito Rubierese perde in casa dal San Giorgio Piacentino 2 a 3 (18-25 25-16 19-25 25-18 11-15), formazione ultima in classifica, mentre la Tirabassi & Vezzali incappa in una pesante sconfitta per 3 a 0 a Garlasco (17, 23, 19). In B2 femminile, l’Ama San Martino impegna a tratti l’Arbor Interclays, ma esce battuta dal derby casalingo per 1 a 3 (25-15 12-25 15-25 25-27). Per l’Arbor, 21 i punti di Anna Saccani, 13 Reverberi e Bigi; per l’Ama, 17 di Deborah Bazzani. La Fos Cvr perde 3 a 2 a Filottrano (22-25 29-27 19-25 26-24 15-13), con andamento alterno e ultimo punto contestato dalle reggiane. 24 punti di Brunfranco, 17 Furegato, 14 Migliore.

In Serie C maschile, Fabbrico-Bluenergy Pc 3-1 (28-26 26-24 23-25 25-17), Bastiglia-Ama San Martino 1-3 (14-25 26-28 25-21 25-27). Fides Modena-MoRe Volley, domani alle 21,15. Femminile: Circolo Minerva-Saturno Guastalla 3-0 (15, 20, 23), Everton-Mondial Quartirolo 0-3 (22, 23, 21), Stadium Mirandola-Poliespanse Nutristar Correggio 1-3 (16-25 25-16 17-25 23-25), Volley Modena-Rubierese 3-1 (25-18 23-25 25-18 25-21). Correggio è seconda, Guastalla terza.

In Serie D maschile, girone A, San Nicolò-Scandiano 2-3 (25-20 25-21 16-25 23-25 4-15), Naytes Vaneton Interclays-Ribelli Dentro Pc 3-0 (19, 21, 22), Energy U17 Gialla Pr-Pieve 0-3 (24-26 20-25 16-25), Everton-Bluenergy 3-0 (12, 16, 19). Nel girone B , Montale-San Marco Matrix 3-1 (25-18 25-18 22-25 25-13), Bassa Reggiana-Univolley Carpi 1-3 (22-25 20-25 25-16 14-25). Girone C, Mo.Re Volley-San Giovanni Marignano 1-3 (22-25 19-25 25-17 23-25).

In Serie D femminile, girone A: Vap Pc-Vaneton Limpia Mentani 3-0 (19, 23, 12), L’Arena-San Paolo 3-0 (21, 11, 15) Jovi-Fiorenzuola 3-0 (21, 12, 18). Nel girone B, Marano-Casalgrande 3-0 (16, 8, 19), Moma Anderlini-Everton 3-1 (20-25 25-10 25-17 25-21), Soliera 150-Renusi Moglia Campagnola 0-3 (18, 23, 18), Vaneton Fortlan Dibi-Maranello 2-3 (26-24 21-25 15-25 25-18 7-15).

Claudio Lavaggi