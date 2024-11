L’ambulatorio del servizio infermieristico è realtà

E’ diventato realtà il servizio infermieristico ambulatoriale a supporto dei medici di base – dottoresse Malavasi, Taffurelli e Santachiara – attive a Campagnola. Il servizio trova spazio alla sede dei poliambulatori del paese, rinnovata grazie ai recenti lavori di sistemazione della struttura realizzati dal Comune. Ora i pazienti dei medici di base del paese possono ottenere prestazioni infermieristiche, su prescrizione del medico in tempi rapidi, accanto all’ambulatorio. Su prescrizione del medico, con una apposita prenotazione e negli orari di apertura indicati in sede, vengono erogati importanti servizi come vaccinazioni, medicazioni, iniezioni, controllo della pressione, misurazione della glicemia. In futuro, è prevista l’attivazione di ulteriori prestazioni. Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì, per un totale di 18 ore, con orari modulati in base alla presenza di una dottoressa nei poliambulatori di Campagnola. L’accesso avviene solo su prenotazione alla segreteria del poliambulatorio, con il servizio che risulta riservato ai pazienti in carico alle dottoresse Malavasi, Taffurelli e Santachiara.