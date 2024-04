Lanini-Vercelloni, che spettacolo

Il circuito Voucher & Travel Tuscany Taste ha aperto sabato l’attività agonistica del fine settimana al Matilde Golf. La coppia Lanini-Vercelloni ha tenuto fede al pronostico superando gli avversari ma anche il par del percorso grazie a un giro in 69 colpi, tre meno del par. Nella bagarre della categoria netta Rosario Cattabiani con Marcello Pecchielli sono stati i migliori tra le 4 coppie a 41 punti. Alle loro spalle Annamaria Gambetti e Stefano Iotti. Premio speciale miglior coppia mista a Luca Vecchi Fossa e Matilde Trocchi (40). Domenica Alessandro Vallisneri ha vinto la 1ª tappa del circuito Flott grazie a un giro in 81 colpi. Giovanni Baroni (37), Max Fornaciari (41) e Sergio Zuccolini (36) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Paolo Angelini (35), Francesco Mainini (40) e Paolo Ganassi (36). Premi speciali a Daniela Battaglia (35) ed Enrico Gardoni (39), miglior lady e miglior senior. Al San Valentino Marco Busani vince The Challenge con 90 colpi. Mattia Pellesi (36), Francesco Torlai (36) e Marco Corbelli (37) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi