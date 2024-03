L’Arcetana fa suo il big match. La capolista ko, girone riaperto

ARCETANA

1

BIBBIANO/SAN POLO

0

ARCETANA: Giaroli, Tinarelli (33’ st Marino), Pacella, Pederzoli, Muratori, Lusvarghi, Xhuvelaj, Turci (44’ st Montanari), Animah Barbari (33’ st Corradini S.), Bernabei, Travagliati. A disp. Cammarota, Pignatti, Nocetti, Corradini F., Borghi, Pè. All. Paganelli.

BIBBIANO SAN POLO: Carpi, Fornaciari, Ravanetti (33’ st Carlini), Galassi, Lucchini, Errigo (42’ st Rota), Bassissi (22’ st Riccardi), Benassi, Messori, Cilloni, Borges (10’ st Rozzi). A disp. Borzacchiello, Bonacini, Macca, Caffarra, Meluzzi. All. Tedeschi.

Arbitro: Battilani di Imola.

Rete: 17’ rig. Bernabei.

Note: espulsi al 49’st Benassi (B) e Macca (B), entrambi per proteste; ammoniti Lucchini, Errigo, Benassi e mister Tedeschi (B).

L’Arcetana si aggiudica di misura il big match di Promozione B con la capolista Bibbiano San Polo e riapre il campionato, che ora vede gli ospiti in testa a +1 sulla Vianese e con 3 lunghezze sui lanciatissimi bianco-verdi di Paganelli, giunti alla quinta vittoria di fila ed al 22esimo risultato utile consecutivo.

La gara Il gol partita non tarda ad arrivare: Ravanetti e Carpi intervengono su Bernabei e per l’arbitro è rigore, che il numero 10 realizza senza farsi tradire dall’emozione. Al 19’ ancora Arcetana sull’asse Travagliati-Xhuvelaj, con Carpi che deve volare in tuffo sulla destra per volare la conclusione del secondo. Il Bibbiano San Polo fatica a trovare ritmo e si fa vedere con Fornaciari nel finale di primo tempo, ma il pallone non inquadra il bersaglio. Nella ripresa Cilloni prova a sorprendere Giaroli, che tuttavia chiude senza difficoltà, mentre al 52’ Animah Barbari centra il palo, fallendo così una ghiotta occasione per raddoppiare. Al 69’ ancora Arcetana con Turci, che fa la barba al palo con una violenta conclusione da fuori area. L’ultimo sussulto nel recupero: Cilloni si ritrova a tu per tu con Giaroli, che abbassa tuttavia la saracinesca e mantiene inviolata la porta.

Il calendario Già dal prossimo turno, il prossimo 3 aprile, il Bibbiano San Polo dovrà reagire per evitare il sorpasso delle rivali: la squadra di Tedeschi sarà ospite di un Camposanto in lotta per evitare i playout, mentre Arcetana e Vianese potranno sfruttare il fattore campo con Castelnuovo e Vezzano; la battistrada tornerà davanti al pubblico amico il 7 contro l’Atletic Progetto Montagna, mentre le rivali stavolta saranno di scena in trasferta, rispettivamente con Sanmichelese e Sporting Scandiano. A quel punto mancheranno tre giornate ma, difficilmente, i giochi saranno fatti.

Le voci "Abbiamo prevalso con merito – spiega il tecnico dei padroni di casa, Andrea Paganelli – ma non dobbiamo essere euforici. La graduatoria dice che siamo ancora terzi e non mi fido del Castelnuovo, prossimo avversario, capace di pareggiare col Bibbiano e di battere la Vianese". La replica arriva per bocca di Andrea Tedeschi, allenatore degli ospiti: "L’Arcetana è la squadra più quadrata tra le tre che sono in corsa per il vertice. Non capisco i cartellini rossi a Benassi e Macca nel finale, ma oggi siamo stati troppo nervosi".