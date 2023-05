Lascia l’assessore Varuzza "In giunta manca fiducia"

Il periodo di fine maggio non sembra essere affatto "tranquillo" all’interno del municipio di Poviglio. Già nel 2022 i giorni del voto sul bilancio di previsione avevano rischiato di far decadere il governo locale per fratture interne alla maggioranza, con parte dei consiglieri che non aveva detto sì al bilancio. L’astensione – e non il voto contrario – aveva evitato il commissariamento.

A dodici mesi di distanza il clima della vigilia del voto al bilancio – consiglio fissato per domani sera – si infiamma con le dimissioni "a sorpresa" di Veronica Varuzza, che nel primo pomeriggio di domenica ha comunicato via Pec le dimissioni da assessore e consigliere comunale. "Sono venuti a mancare all’interno della giunta elementi come fiducia e comunicazione, essenziali per un corretto ed efficace lavoro di squadra, avendo come finalità il buon governo che la nostra comunità merita", si legge nell’atto di dimissioni.

Una comunicazione, però, che solo ieri mattina è arrivata al sindaco Cristina Ferraroni, al momento dell’apertura degli uffici comunali. La Varuzza, con deleghe a promozione del territorio, ambiente, commercio e comunicazione, non avrebbe preventivamente informato il sindaco, con il quale pare avesse avuto fino a domenica sera uno scambio di messaggi su attività della giunta.

Le dimissioni dell’ormai ex assessore i da tutti i ruoli istituzionali sono dunque arrivate proprio in vista dell’approvazione del bilancio di previsione. C’è da attendersi nuove sorprese da parte dei consiglieri di maggioranza (legati soprattutto al Pd) che da tempo manifestano contrasti con il sindaco Ferraroni?

Antonio Lecci