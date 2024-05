L’assoluzione di Foti in un libro: "La giustizia è più forte dei social"

"Il mio libro? Un inno alla giustizia". L’avvocato Luca Bauccio definisce così il volume da lui dedicato alla vicenda giudiziaria di Claudio Foti, lo psicologo di Torino riconosciuto innocente in via definitiva dalla Cassazione nel processo scaturito dall’inchiesta sui presunti affidi illeciti di bambini. ‘Il lupo di Bibbiano. Il processo a Claudio Foti, la gogna, l’assoluzione. La leggenda che ha sconvolto l’Italia’, uscito nella collana BeHopeBooks, sarà presentato domani a Reggio nel centro sociale ‘Rosta nuova’, in un incontro dalle 18.15 alle 21.30 che vedrà tra gli ospiti anche Foti. Bauccio descrive il significato dell’opera: "L’assoluzione di Foti è la prova che il sistema penale funziona. È la mia parola di avvocato. L’errore o l’autoinganno sono sempre possibili, questo fa parte della natura umana. Nel libro dimostro che bisogna credere nella giustizia dei giudici e non in quella degli influencer". Il libro "è scritto come un racconto basato su documenti reali, fatti veri, retroscena, momenti di umanità. La vita di Foti e di molte persone è stata distrutta dal processo politico e mediatico che ha sfruttato l’inchiesta - prosegue l’avvocato -. Racconto la furia accusatrice degli haters, ma anche la dimensione umana di Foti, la sua passione per la cura, la sua grande umanità e preparazione. Ogni processo è dolore individuale. Bibbiano è stato ed è ancora anche un dolore collettivo. Le storie che racconto, le scoperte che svelo, i ritratti che ho fatto nel libro spero portino il lettore a vedere il lato umano della giustizia, a riscoprire il valore del garantismo e a vedere sempre dietro a un indagato un essere umano". Bauccio racconta di essere rimasto colpito dalla reazione dei lettori: "Da dieci giorni il libro è primo in classifica su Amazon. Non me lo aspettavo. Molti lettori mi hanno scritto: ’Ho scoperto fatti che non conoscevo, mi sono commosso, ho pianto, ma com’è stato possibile?’".