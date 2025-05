L’attore più bugiardo vince la sfida

Un’anteprima assoluta per Guastalla, oggi alle 17 al Kaffeklubben di corso Prampolini, in centro storico, con uno spettacolo del Trio Porpora, in cui due bugiardi si sfidano in quattro manches per aggiudicarsi la vittoria, decretata dagli applausi del pubblico. Da una parte un componente della compagnia teatrale, Acciaio Sbarazzinox, dall’altra un guastallese, il 26enne Massimo Iori, in arte Turco Franziskaner. Lo scopo della competizione è quello di convincere il pubblico delle menzogne. Lo show si ispira al romanzo "Le tredici vite e mezzo del capitano Orso Blu" di Walter Moers.