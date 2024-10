L’auto si ferma a un passo dal canale

Ha sbandato all’incrocio tra via Cattanea e via Cispadana alle porte di Reggiolo, finendo in un campo e riuscendo fortunatamente a fermarsi con l’auto, una Bwm, proprio sul bordo di un canale colmo d’acqua. Se vi fosse finito all’interno, le conseguenze per un uomo di 47 anni, M.B., residente nel Mantovano. E’ accaduto l’altra sera verso le 19,30. Il ferito è stato portato in ambulanza all’ospedale, in condizioni non gravi. Sono intervenuti la Croce rossa di Reggiolo e l’automedica della Bassa. In ospedale, poco prima, era stato trasportato anche un pensionato ferito in uno scontro tra la sua bici e un’auto, avvenuto tra via Bedollo e via Trento a Fabbrico. Il ciclista, rovinato a terra, è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla. La bassa velocità dei due veicoli ha evitato conseguenze peggiori.