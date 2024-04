L’azienda reggiana. General Sound curerà gli effetti speciali del tour di Gabry Ponte

È reggiana l’azienda che cura gli effetti speciali del tour di Gabry Ponte, noto disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico. Si tratta di General Sound, realtà affermata a livello internazionale per la creazione di show fieristici e integrazioni multimediali nelle fiere di tutta Europa, che lavora con diverse multinazionali e non solo.

Solo nell’ultimo weekend General Sound si è occupata di quattro eventi live di grande spessore e importanza. Il primo è stata la tappa bolognese del dj Gabry Ponte (foto) all’Unipol Arena, dopo aver seguito con egual successo gli show a Torino e Milano. Il secondo appuntamento è stato Vyni, il lungo evento dedicato a vino, musica, market del vinile andato in scena in piazza San Prospero, nel centro di Reggio Emilia che ha visto alternarsi numerosi dj e il coinvolgimento di Benny Benassi, conosciutissimo dj reggiano socio di The Riff, il nuovo locale attivo in piazza San Prospero. "Questo impegno è la conferma della qualità e della credibilità offerta da General Sound e sono il riconoscimento di cui l’azienda reggiana gode a livello internazionale, come confermato dalla collaborazione con un nome di primissimo piano come Gabry Ponte e non solo – spiegano i vertici aziendali – Giornate di questo tipo servono a ribadire l’eccellenza del lavoro partito 10 anni fa grazie agli sforzi dei due fondatori. Un impegno partito nei rispettivi garage, che si è trasformato progressivamente e rapidamente in un’azienda da oltre due milioni di euro di fatturato, che ha attirato investitori anche da altre città".