Le insidie delle dipendenze per i giovanissimi. A lezione dagli educatori della Papa Giovanni XXIII

Lunedì 18 marzo la nostra classe ha partecipato a un progetto di prevenzione sul gioco d’azzardo. Il progetto, voluto dalla scuola, è organizzato dal "Servizio formazione" della cooperativa Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, in collaborazione con l’agenzia educativa "Luoghi di prevenzione" di Reggio Emilia.

Due esperti, Andrea ed Enrico, ci hanno parlato del loro lavoro e ci hanno chiesto di elencare su un post-it le nostre passioni, i giochi della nostra infanzia, gli sport che pratichiamo, i social preferiti. Abbiamo visto alcuni video che ci hanno mostrato le quattro categorie a cui possono essere ricondotte le varie forme di gioco: competizione, brivido, mimesi ed alea. Tre delle quali, eccetto l’ultima, condividiamo con il mondo animale.

Infine, abbiamo esposto le nostre riflessioni e ci siamo confrontati con gli esperti. Nella seconda fase della giornata, suddivisi in gruppi, abbiamo scritto al centro di un cartellone la parola ‘Dipendenze’ e intorno tutte le parole che per noi rappresentavano una dipendenza, sia negativa che "positiva".

Dipendenze negative sono per esempio: il gioco d’azzardo, la droga, il fumo. L’attività è stata interessante perché ci ha permesso di confrontarci su questi argomenti. Abbiamo scoperto che molti di noi hanno delle dipendenze. Per esempio il fatto che siamo entrati a contatto con la tecnologia da molto piccoli e abbiamo imparato troppo presto a utilizzarla, ci rende in qualche modo dipendenti da questa.

Questo progetto è stato divertente, ma allo stesso tempo educativo, perché abbiamo avuto l’occasione di affrontare temi che ci riguardano e che in futuro potrebbero esserci utili. Gli esperti ci hanno spiegato che le dipendenze, soprattutto quelle dal gioco d’azzardo, dalla droga e dal fumo sono sbagliate, perché le conseguenze potrebbero essere molto gravi. Ci hanno fornito dei consigli utili su come prevenirle e su come combatterle.

Classe III G