Le liste di maggioranza:: "Il Pd spieghi la sua posizione"

"Al Pd lasciamo le polemiche e strumentalizzazioni: noi preferiamo concentrarci sulle soluzioni". Le liste civiche di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’ e ‘Siamo Casalgrande’ rispondono ai consiglieri di minoranza Giuseppe Berselli, Matteo Balestrazzi e Paolo Debbi. "Sul tema dell’espansione dell’azienda Modula la maggioranza che amministra Casalgrande è in difficoltà", hanno detto gli esponenti d’opposizione. I gruppi ‘Noi per Casalgrande’ e ‘Siamo Casalgrande’ hanno appreso "delle dichiarazioni del Pd in merito all’ampliamento di Modula: dal comunicato parrebbe che l’obiettivo principale del Pd non sia entrare nel merito della questione, ma alimentare polemiche sulla nostra maggioranza arrivando persino a ripescare persone che, ormai da tempo, non ne fanno più parte. Un tentativo goffo di strumentalizzazione che conferma un’abitudine: parlare di noi invece di affrontare i problemi reali. Non nascondiamo che, su un tema delicato come questo, esiste un dibattito interno".

Le due liste sostengono che temi etici come l’ambiente e il futuro delle prossime generazioni richiedono "riflessione e confronto, non slogan vuoti. Ciò che invece continua a mancare è la chiarezza da parte del Pd che non dovrebbe tanto a noi quanto ai suoi elettori. Non è affatto chiaro quale sia la loro posizione su questa vicenda. Questa ambiguità non sorprende considerando alcuni precedenti". Assicurano il loro impegno per favorire "un dibattito interno che rispetti tutte le sensibilità per giungere a una decisione che tuteli al meglio la nostra comunità e territorio".

m. b.