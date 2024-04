L’estromissione della Pistoiese costa cara anche al Lenz

Tanto tuonò, che piovve: la seconda rinuncia della Pistoiese ha portato all’estromissione della squadra toscana dal campionato di Serie D, con pesanti ripercussioni sulla classifica.

Ne viene coinvolto il Lentigione, visto che tutti i risultati ottenuti dai toscani sono azzerati ed oggi la classifica che conta al vertice è questa: Carpi 61, Ravenna 57, Corticella 53 che sorpassa il Lentigione a 52, poi Forlì 49 e Victor San Marino 48 (oggi fuori dai playoff).

La prima sale in Serie C, dalla seconda alla quinta vanno ai play-off che peraltro non garantiscono alcuna promozione.

Mancano tre turni alla fine del campionato, ma soltanto due per Lentigione e Corticella che dovevano ancora affrontare la Pistoiese.

E’ chiaro che se il Lenz batte domenica in casa il Prato (a quota 44) e poi va a vincere a Lodi col Fanfulla (salvo a 41), i play-off sono automatici.

Con 4 punti le cose potrebbero complicarsi, anche se il Lentigione in caso di arrivo alla pari, prevarrebbe su Forlì e San Marino, ma non sul Corticella che lo ha battuto entrambe le volte. Va detto anche che il Forlì domenica è in casa della capolista Carpi che vuole chiudere i giochi il prima possibile.

Curiosa, infine, la posizione del Prato che diventa arbitro dei play-off, incontrando Lentigione fuori, San Marino in casa e Corticella fuori.

