L’europarlamentare. De Castro ospite a Confcooperative

L’europarlamentare Pd Paolo De Castro, membro della Commissione per l’agricoltura a Bruxelles, sarà tra i protagonisti del convegno di Confcooperative domani alle 9,30 nella sede reggiana in Largo Marco Gerra. Al centro del confronto i 20 anni di applicazione dei piani produttivi per il Parmigiano Reggiano (sarà presente anche il direttore del Consorzio, Riccardo Deserti) e le prospettive di un sistema che non ha comportato solo una regolamentazione della produzione, ma ha impresso una svolta sui patrimoni delle aziende, grazie all’assegnazione diretta delle quote ai produttori.