L’ex assessore Farina va nel gruppo misto: "Fiducia nel sindaco ma non condivido alcune scelte"

L’ex assessore comunale Laura Farina lascia ufficialmente il gruppo di maggioranza di Casalgrande e passa al gruppo misto. Farina, attualmente consigliere comunale, nella precedente legislatura aveva ricoperto l’incarico d’assessore in Comune a Casalgrande. Farina in una lettera intende "confermare la fiducia posta alle capacità amministrative del sindaco Giuseppe Daviddi", sottolineando però come "la stima nei confronti del primo cittadino non comporta la mia completa condivisione di metodi e scelte sue o del gruppo di maggioranza che in più occasioni ho avuto modo di evidenziare al sindaco".

Farina ha annunciato la sua "fuoriuscita dal gruppo consiliare Siamo Casalgrande e il mio passaggio al gruppo misto. Confermo la volontà di interessarmi al nostro comune e ai suoi cittadini dei quali continuo ad essere interlocutore e portavoce; il ruolo di consigliere mi è stato conferito per volontà degli stessi che hanno espresso la loro fiducia in me dandomi il loro voto". Per Farina si tratta di una decisione che è maturata "lentamente nel corso di questo periodo di consigliatura e proprio in ragione delle responsabilità che questo ruolo comporta".

Laura Farina continuerà dunque l’incarico di consigliere, ma operando nel gruppo misto.

"Non mi permetto – commenta il sindaco Giuseppe Daviddi – di entrare nel merito delle decisioni che hanno indotto la consigliera Farina ad uscire dal gruppo di maggioranza, che rispetto. Desidero altresì esprimere apprezzamento per la fiducia che la consigliera Farina ripone nelle capacità amministrative del sindaco".

m. b.