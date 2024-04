L’imperdonabile tragedia delle migliaia di desaparecidos

Stasera alle 21 al teatro Ruggeri di Guastalla va in scena "Li troveremo ovunque andranno", una storia legata all’Argentina dei desaparecidos, attraverso un italiano che partecipò allo scempio e in Italia fuggì per evitare il processo. I fatti sono quelli avvenuti in Argentina tra il 1976 e il 1983. In quel periodo molte persone, non in linea con il regime militare, vengono internate in centri clandestini, torturate e fatte sparire. Un’intera generazione viene eliminata. Un italiano emigrato da bambino in Sudamerica partecipa allo scempio e poi, tornato in Italia, riesce a trovare un rifugio, un luogo dove può vivere libero, nonostante sia ricercato dall’Interpol per dei reati gravissimi: crimini contro l’umanità. In Italia, chi gli vive accanto, di questa storia non vuole parlare di questa vicenda: "E’ un brava persona", "E’ successo in un posto lontano", "Sarà Dio a giudicare", rispondono, quasi seccati, cercando di evitare ogni altro commento. Sì, è vero: è accaduto anni fa in un posto lontano. Ma non si può più tacere. E’ importante raccontare affinché non si ripetano simili episodi. E’ importante raccontare e poter vedere come noi esseri umani possiamo rimanere indifferenti anche davanti all’orrore. Sul palco l’attrice Ilaria Gelmi, autrice dello spettacolo. Ingresso a 10 euro, con acquisto biglietti direttamente la sera della rappresentazione.

a.le.