Lite per il parcheggio, colpito da una testata al volto

Campagnola (Reggio Emilia), 8 gennaio 2024 – I carabinieri della caserma di Campagnola hanno denunciato un uomo di sessantadue anni, residente nella Bassa Reggiana, per aver ferito un quarantacinquenne con una testata al volto, dopo avere cercato di colpirlo con un pugno in faccia, senza riuscirci. Il presunto aggressore dovrà rispondere del reato di lesioni personali. La vittima, dopo l’episodio, è stata medicata in ospedale per traumi guaribili in circa una settimana.

Alla base del gesto violento ci sarebbe un diverbio per una questione di parcheggio vicino a un bar. L’episodio era avvenuto il 19 novembre a Campagnola. Il quarantacinquenne si era recato a prendere un caffè in un bar del paese. Aveva notato una vettura parcheggiata in malomodo, tanto da occupare due posti. Alla richiesta di sistemare l’auto, il proprietario ha invitato il quarantacinquenne ad aspettare che finisse il suo caffè. E all’uscita dal locale, alla richiesta di spostare la vettura per consentire l’uscita dell’altra auto, il sessantaduenne aveva reagito con violenza, prima cercando di colpire l’altro automobilista con un pugno e poi sferrandogli una testata al volto.

La vittima si era poi recata in ospedale a Guastalla per farsi medicare per il forte dolore al volto. Referto alla mano, il quarantacinquenne si è recato in caserma per sporgere querela. Sono state avviate indagini che hanno permesso di identificare il presunto aggressore, che è stato denunciato per lesioni.