Lite per una manovra stradale: ragazzo minacciato con un coltello

Ha avuto un diverbio in seguito a una manovra stradale all’altezza di una rotatoria, alle porte del centro abitato di Castelnovo Sotto, sull’ex Statale 358 che porta a Poviglio. E l’automobilista, rivolto a un giovane di 28 anni che era in sella a un ciclomotore, dopo un diverbio si sarebbe recato all’interno della sua auto per armarsi di un coltello, con il quale ha poi minacciato l’altro uomo. Una scena che è stata ripresa e registrata dalla vittima con il suo telefonino, ottenendo così delle prove certe su quanto era successo. Le immagini, infatti, sono state poi messe a disposizione dei carabinieri di Castelnovo Sotto, i quali hanno avviato le indagini per identificare l’automobilista. Si tratta di un uomo di 56 anni, che è stato denunciato per minaccia aggravata. L’episodio si è verificato a inizio aprile a Castelnovo Sotto. All’altezza di una rotatoria il giovane in ciclomotore si era visto tagliare la strada da un’auto, con il conducente che si è fermato poco dopo, offendendo il 28enne, per poi afferrare un coltello dall’auto, con atteggiamento minaccioso. Il giovane ha avuto la prontezza di attivare subito il telefonino, mettendolo in modalità video per poter riprendere tutta la scena di quanto stava avvenendo di fronte a lui, permettendo di registrare quanto accaduto. L’attività investigativa supportata proprio dal video, ha permesso ai carabinieri di presentare denuncia alla magistratura a carico del 56enne, per minaccia aggravata.