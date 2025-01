Litiga con il suo vicino e lo picchia con una pala

Con una pala ha colpito il vicino di casa: un uomo di 47 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio sarebbe riconducibile a precedenti dissidi tra le due persone. Il 47enne, dopo una lite per futili motivi legati a questioni di vicinato, ha aggredito il vicino con una pala. La vittima si trovava sul proprio terrazzo ed è stata invitata dal 47enne a scendere in strada.

Il vicino, ignaro delle reali intenzioni dell’uomo, ha accettato, ma è stato poi aggredito con una pala quando è arrivato sul posto. Alcuni cittadini hanno chiamato il 112. Sul luogo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano. I militari dell’Arma hanno identificato le due persone e iniziato le indagini grazie anche alle dichiarazioni dei testimoni.

La pala non è stata subito recuperata, ma il suo utilizzo da parte del 47enne è stato confermato dalle testimonianze acquisite. Il vicino, dopo l’aggressione, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Magati per le cure del caso da parte dei medici del nosocomio scandianese. E’ stato in seguito dimesso dai sanitari con una prognosi di quattro giorni. Ha poi formalizzato la denuncia dai carabinieri della tenenza di Scandiano. Le indagini dei militari hanno consentito di acquisire a carico del 47enne elementi di presunta responsabilità.

L’uomo è finito nei guai: è stato denunciato alla Procura. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

m. b.