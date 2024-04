Luca Sommi ci accompagna nella Divina Commedia

Stasera alle 21,30 al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, è ospite Luca Sommi con "Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia", un viaggio che l’autore e giornalista affronta per spiegare con chiarezza cosa accade nell’esperienza di Dante Alighieri attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un tributo amorevole e riverente alla più grande opera "mai scritta da un cristiano". Luca Sommi è giornalista e critico, si occupa di letteratura, arte e politica. Insegna Linguaggi del giornalismo all’Universita` degli Studi di Parma e tiene un corso sul racconto d’arte e letterario alla Scuola Holden di Torino. Ha scritto saggi e curato diverse mostre, tra queste la grande esposizione dedicata a Correggio nel 2008. Come autore televisivo ha curato programmi per LA7 e Rai, tra questi Servizio Pubblico di Michele Santoro. Oggi e` autore di diversi programmi per la piattaforma Loft e per Nove, canale nel quale conduce, assieme ad Andrea Scanzi, e con la partecipazione di Marco Travaglio, il talk-show Accordi & Disaccordi. Scrive di cultura e politica su quotidiani nazionali. I biglietti sono disponibili su TicketOne.