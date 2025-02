L’ultimo saluto a don Attilio Sartori. Il cordoglio del vescovo

In molti hanno dato l’addio a don Attilio Sarzi Sartori, il sacerdote mantovano di Commessaggio, il paese dove si sono svolti i funerali. Don Attilio, che aveva 88 anni, era stato a lungo attivo anche nel Reggiano, in particolare nella Bassa, a San Bernardino di Novellara così come a Casoni e a Villarotta di Luzzara. Presenti nella chiesa del paese mantovano anche il vicario generale della diocesi reggiano-guastallese, don Giovanni Rossi, il parroco di Luzzara, don Edoardo Ruina, l’ex vicario don Alberto Nicelli, alla messa presieduta dal vescovo emerito di Cremona, monsignor Dante Lafranconi.

A don Rossi il compito di dare lettura del messaggio inviato dal vescovo reggiano, Giacomo Morandi, ricordando di don Attilio "il carattere forte e il suo prezioso servizio di confessore come canonico penitenziere della Concattedrale di Guastalla, ma anche nella Cattedrale di Mantova e in quella di Reggio Emilia". "Il Signore – ha proseguito il messaggio del vescovo Morandi – gli doni di partecipare con pienezza alla gioia della compagnia celeste, riservata a tutti coloro che sono chiamati ad essere operai della sua messe".