L’Under 15 cala il poker

Poker della Reggiana Under 15 nel match con lo Spezia. La formazione di mister Bertoni domina la sfida contro i pari età liguri chiudendo sul 4-1 in proprio favore: il match parte in salita per i padroni di casa, colpiti al 1’ dal gol di Mazzanti, ma all’11’ è Dotti a siglare la parità. Nel finale i granata non lasciano scampo agli avversari, segnando a ripetizione: il raddoppio è di Puccio (72’), poi è Bagni a colpire due volte (75’ e 80’). Questo l’11 schierato in campo: Denti, Rinaldi (38’ st Rozzi), Tema, Menegazzo (38’ st Domini), Magnanini, Bianchi, Nicolini (38’ st Roncallo), Puccio (38’ st Luca), Kapllani (38’ st Bertolini), Lombardi (21’ st Bagni), Dotti (38’ st Giusti). A disp. Barbieri.

Under 17. Stop in extremis, invece, per l’Under 17, che cade al 94’ in casa nella sfida di coda contro il Napoli, penultimo. In questo caso la rimonta viene subita da parte dell’11 di mister Orlandini (foto), che passano in vantaggio al 50’ con Sula. Dopo 10’ i partenopei pareggiano con Distratto, poi il sorpasso al 94’ con Picca. I padroni di casa: Generali, Strozzi, Petito (33’ st Truglia), Fabbricatore (1’ st Antuono), Agnesini, Silipo, Pasini, Ruggeri, Sula (22’ st Ognibene), Penta, Uhunamure (14’ st Becchio). A disp. Pagani, Rossi, Tasselli, Bertolini, Marchesi.