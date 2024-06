Lusetti, Muntoni e Trombetta a Pavullo salgono sul podio

Terza piazza per Paolo Lusetti, Fabrizio Muntoni e Antonino Trombetta in terra modenese. Il terzetto della CS Tricolore ha chiuso sul gradino più basso del podio nella 24esima edizione del Trofeo Città di Pavullo, gara regionale a terna di categoria B-C-D: dopo aver eliminato Adriano Bortolani, Maurizio Corneti e Stefano Lori (Fioranese) nei quarti, l’equipaggio cittadino si è arreso ad un passo dalla finale di fronte a Salvatore Palma, Pierpaolo Parisi e Ugo Pazzaglia (Arci San Lazzaro). La vittoria, per la cronaca, è stata appannaggio di Massimo Forlani, Antonio Lomonaco e Ram Parkash, altro terzetto della Fioranese. Stasera, invece, a Parma va in scena il Trofeo Officine Meccaniche Mattioli, gara regionale individuale di categoria A-B-C-D ospitata dall’Audace: tra i favoriti del tabellone il pluridecorato campione reggiano Maurizio Mussini, fresco di promozione in A2 con la sua Sammartinese.