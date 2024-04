La stagione di danza della Fondazione I Teatri propone domani (20.30, Teatro Ariosto), ’Utopia’, frutto della collaborazione fra il coreografo Emanuel Gat e i danzatori della compagnia ŻfinMalta: una celebrazione della loro unicità, del loro virtuosismo, coinvolgimento, coraggio, senso di responsabilità e umanità.

In quello che si può definire un flusso di coscienza coreografica, Utopia mappa il personale viaggio di dieci individui in cerca di connessioni ed esamina il ruolo del performer nella sua qualità di creatore dal vivo, su un palcoscenico. Una danza che contiene un messaggio: Gat suggerisce come la gioia della creazione, attraverso l’esercizio della trasmissione reciproca di valori estetici e di idee, possa realizzare, a teatro, l’utopia della fratellanza sociale.