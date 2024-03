Luzzara, fiamme e fumo dal treno fermo in stazione

Luzzara (Reggio Emilia), 27 marzo 2024 – Fumo che improvvisamente si sprigiona dalla parte sottostante del treno. Immediata l’evacuazione del convoglio con intervento del personale Fer per domare le fiamme. E’ accaduto verso le 19 all’altezza della stazione di Luzzara. Il treno partito da Suzzara e diretto a Parma, all’improvviso, ha manifestato un guasto agli impianti, con una fuoriuscita di olio che, a contatto con materiale surriscaldato del motore, ha inevitabilmente provocato un principio di incendio. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco, arrivati sul posto mentre il macchinista e il capotreno della corsa Suzzara-Parma stavano già intervenendo con gli estintori. Nelle operazioni si è sprigionato fumo, inalato dai due dipendenti Fer, raggiunti poco dopo dal personale di ambulanza e autoinfermieristica per essere visitati e poi trasportato al pronto soccorso di zona per una visita di controllo. Le loro condizioni sono rassicuranti. Nessun problema, invece, per i quattro passeggeri che si trovavano sul treno. Per loro, però, il disagio di dover trovare un mezzo alternativo per arrivare a destinazione. Sul posto anche i carabinieri di Gualtieri per gli accertamenti. Evidenti i disagi ai passeggeri che erano in attesa del treno nelle stazioni successive: il convoglio è rimasto fermo, inutilizzabile, con la linea, almeno tra Guastalla e Suzzara, chiusa al traffico ferroviario. Ed emergono nuovamente le polemiche sull’inadeguatezza di convogli ormai vecchi e inadeguati, che troppo spesso sono causa di avarie con ritardi e disagi per molti utenti.