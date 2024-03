Maltrattamenti a Guastalla, 34enne allontanato dalla convivente

Guastalla (Reggio Emilia), 5 marzo 2024 - Ennesimo provvedimento di allontanamento con divieto di comunicare con la vittima, stavolta per un uomo di 34 anni, abitante a Guastalla, indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati, che duravano già dal 2015, arrivando pure a episodi molto violenti, come nel dicembre 2018 con il ferimento della compagna convivente, finita in ospedale per traumi guaribili in 40 giorni. E poi nell’ottobre 20223, con uno schiaffo che aveva perforato il timpano della donna. E ancora minacce, pedinamenti, maltrattamenti continui anche negli ultimi mesi. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri di Guastalla. E alla denuncia ora si aggiunge anche il provvedimento del divieto di avvicinamento assoluto, ad almeno 2500 metri dalla vittima. Forse la gelosia alla base dei maltrattamenti, tanto da costringere la donna a cancellarsi da ogni social, infastidito pure dai semplici "like" su Instagram. Ora è scattato il provvedimento giudiziario, sperando di poter restituire serenità alla vittima di turno.