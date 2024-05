Mangia arachidi, reazione allergica: bimbo finisce in ospedale

Momenti di forte preoccupazione, l’altra sera in centro storico a Novellara, in piazza Unità d’Italia, dove era in corso la serata finale del ricco programma della fiera di San Cassiano, patrono della cittadina. Improvvisamente, i numerosi visitatori che si trovavano fra gli stand, il mercatino e il luna park della fiera, hanno notato l’intervento dei mezzi di soccorso destinati a un bambino che manifestata un malessere generale.

Secondo quanto si è appreso, si sarebbe trattato di una reazione allergica a qualche alimento, probabilmente a base di arachidi.

L’intervento sanitario è stato immediato, in quanto nella zona della fiera era già in servizio un’ambulanza con volontari della Croce rossa. Gli stessi volontari hanno allertato la centrale operativa del 118 che ha mobilitato anche il personale dell’automedica della vicina sede novellarese. Dopo le prime valutazioni del medico, il minore ha dato segni di ripresa, ma è stato comunque caricato a bordo dell’ambulanza per essere trasferito al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate di media gravità. Non risulta in pericolo di vita, ma sono stati necessari alcuni trattamenti per far fronte agli effetti della presunta reazione allergica.

Già nel pomeriggio una donna aveva necessitato di un soccorso per un malore passeggero, mentre un ragazzino ha riportato un trauma a un polso (non grave) dopo una caduta accidentale.