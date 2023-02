Max Gazzè al Teatro Valli Aperte le prevendite

Manca ancora molto tempo, ma il nome è di quelli ghiotti: Max Gazzè sarà in concerto al Valli il 20 dicembre, all’interno della rassegna Leggera, promossa dall’Arci di Reggio in collaborazione con la Fondazione I Teatri.

Il musicista romano ha annunciato il suo nuovo progetto discografico e live: "Il teatro è la casa di tutte le storie e questa sarà la mia". Un tour nei teatri tra Italia ed Europa e un nuovo disco con cui Max Gazzè annuncia il suo ritorno discografico e live nell’autunno del 2023.

Un progetto a tutto tondo che lo vedrà esibirsi anche sui palchi dei grandi teatri internazionali. E tra questi c’è il Teatro Valli. Cresciuto tra Belgio, Francia e Inghilterra, Max Gazzè - cantautore, bassista ma anche pittore e attore - ha da sempre la naturale propensione a mescolare le sue radici italiane con le suggestioni musicali internazionali. A muovere lo spirito creativo di Gazzè sono sempre l’amore e la spontaneità. Insieme ai suoi musicisti di sempre, l’artista da ottobre sarà impegnato con un tour che si preannuncia palcoscenico perfetto per i suoi suoni, che in Europa approderanno anche a Barcellona, Praga, Bruxelles, Berlino, mentre in Italia sono già in programma doppie date a Milano, Roma, Torino, Bologna e Cagliari.

Max Gazzè è già stato protagonista, nella nostra provincia, nel luglio 2021 al Rifugio del Crinale del Monte Cusna e ancora lo scorso settembre a Boretto, nell’Area Cantieri Navali.

Le prevendite per le date della tournée sono già aperte su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati (visibili su http:otrlive.ittour-datesmax-gazze-tour-teatrale-2023). Il tour partirà il 7 ottobre da Bruxelles.

Info: 0522.392137.

Stella Bonfrisco