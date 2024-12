Messa in San Prospero in ricordo di don Gazzotti

Sarà ricordato stasera alle ore 18 nella ‘sua’ basilica di San Prospero, di cui è stato prevosto, amministratore parrocchiale e infine rettore, mons. Gianfranco Gazzotti con una Santa Messa in suo suffragio, officiata dall’arcivescovo Giacomo Morandi, nel novantesimo anniversario della nascita e a quasi due anni dalla morte del presule reggiano.

Al termine della celebrazione, verrà presentato il volume ‘Monsignor Gianfranco Gazzotti, un pellegrino giunto alla meta’, libro, di cui l’arcivescovo ha curato la prefazione, realizzato dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, con introduzione a cura del delegato di Reggio Emilia, Vittorio Corradi. Il testo, edito dalla ‘NuovAppennino’ di Felina, raccoglie più di sessanta testimonianze di confratelli, parenti ed amici, accompagnate da un ricco corredo iconografico e si chiude con un’appendice sui quasi trent’anni, su sessantadue di sacerdozio, di don Gianfranco, Canonico arciprete della Cattedrale (1984-2012).

Un attestato di affetto e stima per un carismatico sacerdote, noto per i suoi pellegrinaggi sempre molto partecipati tramite i quali ha intessuto diverse relazioni di amicizia in tante parti del mondo: Grecia, Turchia, Russia, Polonia, Armenia, Santuari mariani, ma soprattutto la Terra Santa, a cui sono destinate le offerte raccolte dalla vendita del libro.

Cesare Corbelli