"Meta System, non vi lascio soli"

Il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, nel primo pomeriggio di ieri è arrivato davanti ai cancelli della Meta System. "L’impegno che posso prendere da subito – ha detto Landini alle lavoratrici e ai lavoratori in sciopero dallo scorso lunedì – è mettermi in contatto con il Ministero dell’industria. Nei giorni scorsi sono stato a Bruxelles e anche l’Unione Europea si sta attivando per una politica sulla produzione automobilistica. Siamo in un momento di passaggio nell’industria dell’auto. Per questo è importante che vostra lotta non rimanga soltanto vostra, ma anche a tutela del Made in Italy". "Non è secondaria la difesa che state facendo del vostro posto di lavoro e delle vostre competenze, che devono rimanere sul territorio". Meta System produce batterie per auto elettriche, ed è quindi un elemento importante nella filiera automobilistica. "A peggiorare le cose ci sono poi i tagli imposti dal governo sulle politiche industriali – ha aggiunto Landini – e nel vostro caso un cambio di proprietà non ha facilitato le cose. Nei prossini giorni sarò in contatto con il Ministero dell’industria per l’automotiv e farò presente anche la vostra crisi, in modo che entri a far parte dei temi da affrontare a Roma".

Stella Bonfrisco