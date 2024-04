Modello Bologna contro i furti di bici: "Una speciale marchiatura sul telaio"

"Se vogliamo che i reggiani usino la bici dobbiamo dare loro la sicurezza di ritrovarla". Lo afferma Fabrizio Aguzzoli, candidato a sindaco di Reggio per Coalizione civica che è andato a visitare la ciclofficina del quartiere Tondo, gestita da Matteo Caraffi (insieme nella foto), il candidato esce poi con una serie di proposte operative: "Non tanto distante da noi – spiega ad esempio Aguzzoli – nel Comune di Bologna è disponibile la marchiatura al costo calmierato di 6 euro e questo serve per scoraggiare il furto delle bici e il ritrovamento". Inoltre, aggiunge il candidato, "abbiamo avuto suggerimenti anche su rastrelliere e servizi di controllo più efficienti per evitare sempre i furti".

Aguzzoli poi ringrazia Caraggi: "Abbiamo scoperto che c’è una rete di professionisti che tra di loro si aiutano e si danno consigli e questo è stupendo. Tutti chiedono di dare maggiore manutenzione all’esistente prima di fare nuovi tagli di nastro. Abbiamo ascoltato da Matteo, che ha lavorato in Olanda, Australia, Usa e in varie parti del mondo prima di tornare a Reggio alcuni suggerimenti. Grazie per il tempo che ha speso con noi e per gli utili consigli".