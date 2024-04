Morta Giulia Del Bue, storica dottoressa del Santa Maria Nuova

Reggio Emilia, 30 aprile 2024 – Lutto nella sanità reggiana. Si è spenta per una polineuropatia all’eta di 61 anni Giulia Del Bue, medico per oltre quarant’anni in gran parte all’Arcispedale Santa Maria Nuova come oculista-ortottista, specializzata nella cura dello strabismo e altre malattie legate agli occhi, lavorando nel reparto del luminare professor Luigi Fontana.

Giulia era in pensione dall’estate scorsa ed era pronta per godersi la vita spensierata col marito Paolo Borgognone, giornalista e critico musicale originario di Roma, anch’egli in pensione da poco, con cui quest’anno avrebbe dovuto festeggiare 29 anni di matrimonio.

“Un destino crudele ti ha portato via proprio quando pensavi di goderti insieme a me una spensierata e allegra vita da pensionati. Buon viaggio, dottoressa Giulia, mi manchi da morire”, lo ricorda il marito con un commovente ricordo su Facebook.

I funerali di Giulia Del Bue si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, con partenza dalla Casa Funeraria Reverberi di via Terezin.