Muore dopo il funerale del fratello nell’anniversario della scomparsa del figlio

Guastalla (Reggio Emilia), 26 marzo 2024 – Ha cessato di vivere poche ore dopo il funerale del fratello, officiato a mille chilometri di distanza.

Ed esattamente a 23 anni dalla morte del figlio in un incidente stradale.

Numeri e combinazioni davvero incredibili legano il destino di Maria Rosaria De Micheli, 85 anni, da molto tempo abitante a Guastalla, deceduta domenica notte al centro servizi anziani di Gualtieri, dove era assistita da circa tre anni. Allo stesso orario – le 2,30 – del 24 marzo, ma del 2001, era deceduto il figlio Carlo Fronteddu, in un terribile incidente stradale nel Bolognese, mentre con amici si recava in una discoteca a festeggiare il suo compleanno.

Maria Rosaria era originaria del Salento, di Santa Maria di Leuca. Si era sposata con Salvatore Fronteddu, a lungo nella guardia di Finanza, anche alla caserma di Guastalla, dove aveva concluso la sua carriera prima di andare in pensione, poi deceduto nel 2007. Maria Rosaria De Micheli era sempre stata casalinga, occupandosi della famiglia, dei figli e poi dei nipoti. "Sembra incredibile questa coincidenza di date e orari – confida il figlio Giovanni – dei decessi di mia madre e mio fratello. E si aggiunge pure la morte di mio zio, di cui la sorella non era stata informata per non turbarla ulteriormente".

Lascia il figlio Giovanni con Simonetta, nipoti e pronipoti, altri parenti. Il funerale si svolge stamattina partendo alle 9,15 dalla Casa funeraria Città di Guastalla di via Oldella per la basilica di Pieve e il cimitero di Gustalla. Eventuali offerte possono essere destinata al centro servizi anziani di Gualtieri.