Musica, applausi, risate e commozione per la splendida esibizione davanti all’ospedale

C’era davvero tanta gente, davanti all’ospedale, per rendere speciale il concerto per il MIRE dei ragazzi della Lepido Youth Orchestra. Con voci, chitarre, saxofoni, flauti, pianoforte, tastiere e percussioni, 90 giovani musicisti tra i 9 e i 13 anni hanno reso omaggio, in un abbraccio musicale simbolico, ai piccoli ricoverati del Santa Maria Nuova. Gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Marco Emilio Lepido” sono stati guidati dai professori Marianna Ferlenghi (docente di pianoforte), Paolo Testi (docente di flauto traverso), Andrea Corradi (docente di saxofono) e Sergio Cattolico (docente di chitarra classica) che ha preparato anche i giovani alunni del coro diretti dalla professoressa Eleonora Incerti. A cantare come solisti gli allievi vincitori del contest canoro di istituto “The voice of Lepido”. Tanti piccoli degenti si sono affacciati insieme a genitori e infermieri per ascoltare le sigle famose dei cartoni animati come Jeeg Robot d’acciao, Lady Oscar, Ufo Robot, Heidi...