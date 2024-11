Musica e mixaggio con le lezioni di Lab Dj. Ecco come iscriversi

Quale miglior modo per conoscere e sperimentare un’arte, se non affidarsi a chi è più esperto? Soprattutto se si è giovani e alle prime armi.

Per questo nasce Lab Dj, il laboratorio per avvicinarsi al mondo della musica, conoscere le tecniche di mixaggio e scoprire cosa si nasconde dietro ad un dj set. Ospiti allo Spazio Giovani (via G.B. Venturi n. 67/c) gli iscritti al corso potranno esplorare il mondo del dj set affidandosi ai consigli di Matteo Bacchieri Cortesi, in arte Hura Hara. L’evento resta tra l’altro gratuito per ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori.

A ciascuna lezione è consentita la partecipazione al massimo dieci partecipanti. Il corso si terrà nei seguenti martedì con lezioni di due ore, dalle 17 alle 19: 12-19-26 novembre e 3-10-17 dicembre.

Per chi fosse interessato a iscriversi o a ottenere maggiori informazioni, scrivere via WhatsApp al numero 3349419984 (Seba).