"Neve e disagi: ancora problemi sulle strade"

Il circolo Pd di Casina lamenta scarsa manutenzione alle strade a seguito delle recenti nevicate: cumuli di neve non rimossi da marciapiedi e parcheggi, costringendo i pedoni a camminare lungo le strade, con aumento del rischio incidenti. Altro problema è la rottura di grossi rami e la destabilizzazione dei terreni che hanno reso numerosi alberi al margine delle strade, instabili e pericolanti. "È opportuno monitorare costantemente il territorio con sopralluoghi e dove necessario intervenire subito – precisa la segretaria Pd Barbara Incerti – ma a distanza di settimane ci sono ancora tratti altamente a rischio. La salvaguardia della pubblica incolumità deve essere una priorità al fine di evitare pericoli incombenti ai danni a cose, ma e soprattutto alle persone". I dem riconoscono che Casina ha vissuto un periodo di grande afflusso turistico in occasione delle festività di fine anno. Il sindaco Stefano Costi ricorda che i disagi sono inevitabili al momento di una nevicata intensa come quella del dicembre scorso, "ma le nostre strade sono state tutte aperte al transito – aggiunge – abbiamo 150 km di strade comunale e neanche uno è rimasto chiuso per neve o caduta di alberi. È chiaro che qualche ramo rotto ci sarà ancora da togliere, però i nostri cantonieri si sono impegnati giorno e notte. Anzi, li ringrazio e mi complimento con loro".

s.b.