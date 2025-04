Ninni Bruschetta con "A Mirror". Un thriller tra distopia e ironia

Stasera alle 21 al teatro del Fiume a Boretto prosegue la stagione di spettacoli con "A Mirror" che vede protagonista l’attore Ninni Bruschetta, noto per la sua partecipazione a importanti film e fiction tv nazionali. Con lui Claudio "Greg" Gregori, Fabrizio Colica, Paola Michelini, diretti dalla regia di Giancarlo Nicoletti, le scene di Alessandro Chiti, le musiche di Mario Incudine, per una produzione Altra Scena & Viola Produzioni.

In un futuro distopico dove il Ministero della Cultura controlla ogni forma d’arte, il pubblico entra in quello che sembra un evento celebrativo. Ma presto la realtà cambia: è solo l’inizio di una performance clandestina e non approvata. La verità è in continua evoluzione, con ruoli pronti a ribaltarsi e forze dell’ordine impegnate a vigilare. Gli attori dissidenti riusciranno a portare avanti lo spettacolo? E il pubblico potrà restare al sicuro da arresti per questo atto di insubordinazione?

Un thriller teatrale ad alta tensione, che mescola ironia e adrenalina mentre esplora temi come la libertà di espressione, l’autoritarismo e la censura. "A Mirror" è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. Affrontando temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e la censura, è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. Uno spettacolo di teatro, ambiguo e sfuggente, in cui nulla è come sembra e che chiede al pubblico di essere parte attiva della messinscena.

Antonio Lecci