Non c’era solo Aldo Moro

Si chiama "L’ombra di Aldo Moro" lo spettacolo di Patrizio J. Macci, con Pino Calabrese, in programma a Cavriago domani, alle 20,45, alla sala rossa della Multisala Novecento con ingresso libero (prenotazione consigliata al 3489109085). Una proposta in occasione dell’anniversario della morte di Aldo Moro. "Preservare quei nomi, le vite delle altre persone morte insieme a Moro, per non farle morire di fatto una seconda volta. È questo - spiega Pino Calabrese, che ha anche curato la regia - l’obiettivo. Per riempire almeno in minima parte una lacuna, attraverso il ritratto di Oreste Leonardi, il caposcorta del presidente della Democrazia Cristiana, appunto ‘l’ombra’ di Moro. E attraverso lui dare voce a tutti gli uomini di ogni arma che hanno fatto della loro vita l’ultimo baluardo della difesa di qualcosa nella quale hanno creduto". Le musiche originali sono di Roberto Formentini, le video proiezioni di Gianluca Abbate.