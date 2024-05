Non risponde alle chiamate della figlia. Sessantunenne trovato morto in casa

Tante telefonate al padre che non rispondeva e l’angoscia crescente della figlia, poi la richiesta d’aiuto ai carabinieri. Infine la tragica scoperta: l’uomo, Corrado Caiazzo, 61 anni, era spirato solo in casa a causa di un malore. È avvenuto ieri a Cavriago, al terzo piano della palazzina al civico 14 del bel quartiere residenziale di via Melloni, a ridosso del Parco Dendropoli. La giovane donna ha cercato insistentemente il genitore per telefono, ma, contrariamente al solito, l’uomo non rispondeva né la richiamava.

Così a metà pomeriggio si è recata alla caserma dei carabinieri e ha riferito i suoi timori. I militari del comandante Vincenzo Restivo si sono messi in moto allertando i vigili del fuoco e anche i soccorsi tramite il 118, che ha attivato la Croce Rossa del paese.

I pompieri hanno effettuato l’apertura della porta dell’appartamento: e i carabinieri, una volta entrati, hanno fatto la tragica scoperta che ha confermato le peggiori paure della donna. Il medico intervenuto ha confermato le cause naturali del decesso.

f. c.