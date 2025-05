Note e folclore dalla Francia con il duo Parisien-Peirani

Il teatro Asioli di Correggio ospita stasera alle 21 il concerto del duo formato da E´mile Parisien al sax soprano e da Vincent Peirani alla fisarmonica, nell’ambito del ricco programma della rassegna Correggio Jazz.

Emile Parisien e Vincent Peirani, vincitori del Premio Django Reinhardt rispettivamente nel 2012 e nel 2013, formano un duo che incanala l’energia e l’esuberanza della nuova scena jazzistica d’oltralpe. La loro musica viene descritta come "vivace e innovativa", ma sempre senza perdere d’occhio le figure che più hanno influenzato in terra francese i loro strumenti: Richard Galliano e Sidney Bechet, tanto per citare i principali. Nelle loro esibizioni dal vivo e negli album Belle E´poqye e Abrazo, ci sono anche gemme di Ellington e Bechet, oltre che di Jelly Roll Morton e Piazzolla, che si trovano incastonate tra brani originali dal sapore folklorico. Peirani (nato nel 1980) pare muoversi sulle orme del suo celebre connazionale Galliano. Si è fatto notare nelle formazioni di Michel Portal, Daniel Humair, Youn Sun Nah. E´mile Parisien ha collaborato con figure eminenti della musica francese come Michel Portal, Re´mi Vignolo, Daniel Humair, Jacky Terrasson, ma anche di livello internazionale.

Oggi godono nel mondo del jazz di una grandissima considerazione. Anche la stampa specializzata ha sempre considerato in modo positivo questi due artisti.

In cartellone di Correggio Jazz prosegue con David Helbock’s Random/Control feat. Fola Dada (domani), Amaro Freitas (31 maggio), Enrico Rava (26 giugno).

Informazioni e prenotazioni: 0522-637813

Antonio Lecci