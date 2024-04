Oggi i funerali della 49enne. Candeliere

Centinaia e centinaia di messaggi di affetto e cordoglio stanno arrivando ai familiari di Rosalinda Candeliere, impiegata vinta da una malattia a soli 49 anni di età, dopo aver affrontato la difficoltà con grande forza e coraggio. Rosalinda, dipendente in un’azienda del settore biomedicale di Carpi, lavorava da tempo a Correggio. Lascia il marito Pasquale Serra, detto ’Pax’, noto come fumettista e disegnatore. Era apprezzata per la sua voce, come cantante, appassionata di musica e grandi interpreti della canzone internazionale. Lascia il marito, i figli Nicolò e Sofia, le sorelle Elisabetta e Antonella, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Cabassi, oggi alle 14,30 dall’obitorio dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per la basilica di San Quirino. È poi previsto il trasferimento per la cremazione.