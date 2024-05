On Time Band, il jazz all’Asioli. Alla Rosta un aperitivo dialettale

La rassegna jazz al teatro di Correggio, stasera alle 21, prevede la musica della On Time Band (foto), con Cristina Renzetti alla voce, accompagnata dai musicisti Alessandro Paternesi, Cristiano Arcelli, Marcello Allulli, Fulvio Sigurtà, Francesco Diodati, Enrico Zanisi, Francesco Ponticelli, Michele Corcella, con la On Time Variabile Orchestra degli allievi dei seminari di Correggio On Time.

Il concerto "Liberation Music" richiama alla mente il primo album da leader di Charlie Haden, "Liberation Music Orchestra" (1969, Impulse!), il cui cast è l’emblema di un’epoca irripetibile non solo per la caratura artistica ma anche per la capacità di trasformare la musica in attivo pensiero politico.

E stamattina alle 11,30 a "Il Lonfo" di Via Wybicki a Reggio è in programma "Vot quel da bever?", aperitivo dialettale per l’anteprima della traduzione reggiana della omonima poesia di Fosco Maraini resa immortale da Gigi Proietti, alla quale il locale è dedicato. Luciano Cucchi, declamatore del gruppo Léngua Medra, presenta la traduzione curata da Denis Ferretti oltre ad altre poesie e storie spesso dimenticate.