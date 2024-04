Orgoglio Città del Tricolore. Agguantati i campioni del Bra

Pari prezioso per l’Hockey Prato Città del Tricolore (4) nella sesta giornata della Serie A Elite maschile. La squadra di Chaves conquista il secondo risultato utile consecutivo fermando sul 2-2 casalingo i campioni d’Italia in carica del Bra (7), rimontando il duplice svantaggio nel finale: i piemontesi sembrano in totale controllo dopo l’uno-due firmato Missaglia, ma non hanno fatto i conti col carattere dei bianco-blu, che dapprima accorciano con Capellini (foto), capace di risolvere una mischia in area avversaria, per poi impattare ad una manciata di secondi dalla sirena con un corto di Lisantti. Prandi e compagni abbandonano così l’ultimo posto, ora appannaggio dei torinesi del Valchisone, avversari nello scontro diretto esterno di sabato prossimo.

Il Tricolore (4), inoltre, coglie la prima vittoria stagionale in Serie A1 femminile, regolando 1-0 la Lazio (6): al "Balestri Gambini" decide una splendida conclusione su corner corto di Valenti.