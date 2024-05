Palfinger, doppietta nel derby dell’Enza

La doppietta nel derby dell’Enza con la Ciemme Oltretorrente Parma regala alla Palfinger Reggio la vetta solitaria del girone E di Serie A. In gara-1 i cittadini hanno bisogno di una rimonta, dopo che gli ospiti avevano trovato 4 punti nel 7°inning, segnandone 6 tra 8° e 9°, garantendosi la vittoria per 6-5, trascinati da Saenz; nella rivincita le difese prevalgono sugli attacchi, con Madan che in 8 riprese concede solo una subita e piazza ben 16 strikeout: brava Reggio ad imporsi con un punto segnato nella 4ª ripresa e uno nella 7ª: 2-0 finale. Pareggio esterno per la Platform-Tmc Poviglio: a Milano i padroni di casa si impongono 7-6 in gara-1, dopo che i bianco-blu erano stati portati dalle valide di Nardi e Spagnolo a condurre 3-1; nella rivincita è Medina il protagonista sul monte di lancio con un complete game da 13 strike out, prima che il doppio di Friggeri permetta il 2-1 povigliese.