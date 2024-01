Paolo Mingori muore a 57 anni. Era stato un calciatore dilettante

E’ stato vinto da una malattia contro cui combatteva da tempo, Paolo Mingori, detto Pelo, a soli 57 anni di età. Abitava a Santa Vittoria di Gualtieri. Il decesso all’ospedale di Guastalla. Appassionato di calcio (da giovane aveva giocato con buoni risultati a livello dilettantistico), da ragazzino era stato pure impegnato come comparsa in film come "Novecento" e nel "Ligabue" con Flavio Bucci.

Aveva lavorato nel settore dell’edilizia: era stato pure nella squadra di operai che aveva recuperato la storica "Balena Valentina", lo scheletro fossile rinvenuto nel 1997 nei calanchi del Rio Rocca a San Valentino di Castellarano, poi trasferito ai Musei di Reggio. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono stamattina alle 9,30 partendo dalla camera mortuaria di Guastalla per la chiesa di Gualtieri.

Il feretro sarà poi trasferito a Mantova per la cremazione. Lascia la moglie Stefania, il fratello Possidio, i nipoti, altri parenti e molti amici. Numerosi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti quando si è diffusa la notizia della prematura scomparsa di Paolo.